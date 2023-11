Gabi está desesperada: «Alguém lançou o boato que eu compro seguidores»

Há 2h e 26min

Em «Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) está nervosa porque, na sequência da festa do Frigorífico, Cris (Catarina Carvalho) ficou mega popular. Para cúmulo, alguém espalhou que Gabi compra seguidores nas redes e surge uma onda de protestos. Com a sua carreira de influencer digital em risco, ela procura uma maneira de ganhar seguidores e, como causas nobres é o que está a dar, inventa um salvamento de gatinhos, mas o estratagema acaba por correr mal.