Gabi fica destroçada ao receber a prenda errada do pai

Há 58 min

Em «Morangos com Açúcar», Gabi (Margarida Corceiro) fica completamente desolada ao receber o presente do pai, em. Que se declara a Jéssica (Beatriz Godinho), como o amor da sua vida. Olívia (Madalena Aragão) vai ter com ela e tenta dar-lhe apoio e Gabi confessa tudo.