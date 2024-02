Gabi volta a ‘pôr o pé na argola’ e é enxovalhada

Em «Morangos com Açúcar», uma das alunas que estivera no Karaoke, confessa que foi Gabi (Margarida Corceiro) quem a mandou roubar as carteiras e culpar Olívia (Madalena Aragão). Duarte (Simão Fumega) fica muito desiludido com Gabi porque ela o usou e também a abandona. Gabi está absolutamente sozinha