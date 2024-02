Hoje às 18:34

Hoje é dia de gala TVI! A estação veste-se de festa para festejar os 31 anos, num evento que decorre no Casino Estoril e vai ser repleto de surpresas e muitas emoções. João Valentim tem estado em direto nos bastidores e falou com Cifrão sobre a surpresa dos D'zrt e das Just Girls. Veja o vídeo e saiba mais pormenores