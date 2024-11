Há 2h e 19min

O diretor executivo do SNS, António Gandra D' Almeida, deixa avisos sobre o inverno. Gandra D' Almeida diz que será um período complicado no Sistema Nacional de Saúde, apesar do esforço do Governo para contratar mais recursos. Faltam médicos e outros profissionais e isso pode levar outra vez a urgências sobrelotadas.