Ganha Já - 09 de agosto de 2025

Hoje às 12:15
Ganha Já - 09 de agosto de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró

06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Big Brother
Há 1h e 47min
1
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

Big Brother
Há 2h e 51min
2

«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto

V+ TVI
7 ago, 11:50
3
07:55

A ferver! «És uma desequilibrada» Bruno de Carvalho não poupa insultos a Catarina Miranda

Big Brother
Há 2h e 53min
4
02:42

Sonho picante e surpresa na cama: o despertar de Catarina Miranda que está a dar que falar

Big Brother
Hoje às 11:01
5
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Big Brother
Há 1h e 32min
6
Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Big Brother
Ontem às 16:52

Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Big Brother
Ontem às 09:52

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
Ontem às 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
Ontem às 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
Ontem às 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»

Big Brother
Ontem às 13:35

A Protegida - Clarice descobre o que une Óscar a Gonçalo e Mónica

A Protegida
Ontem às 23:10

Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes

Big Brother
Ontem às 16:25

Sabia que viver em união de facto não lhe dá direito à herança do seu companheiro/a?

Goucha
7 set 2022, 16:58

Por um Triz - 09 de agosto de 2025

Car Crash Global: Caught on Camera
Há 2h e 17min

TVI Jornal - 09 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 24min

Diário da Manhã - 9 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 8 de agosto de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Festa é Festa - António escolhe o padrinho para o bebé

Festa é festa
Hoje às 01:30
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
Ontem às 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
Ontem às 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
Ontem às 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
Ontem às 09:44
