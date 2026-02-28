TVI PLAYER
Ganha Já - 28 de fevereiro de 2026
Hoje às 12:20
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo
V+ TVI
Ontem às 13:59
1
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Ontem às 11:34
2
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas
Secret Story
Hoje às 16:29
3
O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração
1ª Companhia
5 jan, 18:58
4
Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Secret Story
Hoje às 10:11
5
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante
Secret Story
Hoje às 12:19
6
EM DESTAQUE
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença
Secret Story
Ontem às 15:15
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
Secret Story
Ontem às 16:49
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
Ontem às 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
Ontem às 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Em Família - 28 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 09:15
Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula
Amor à Prova
26 fev, 22:25
Terra Forte: Maria de Fátima faz proposta tentadora a Rufino
Terra Forte
Ontem às 23:15
Tema polémico volta à casa. Concorrentes debatem postura de Luzia e comentário controverso
Secret Story
Há 2h e 14min
A ACONTECER
A Sentença - "Permuta Faturada", "Reconhecimento por escrito" e "Entre o amor e o cansaço"
A Sentença
Hoje às 13:50
TVI Jornal - 28 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 28 de fevereiro de 2026
Ganha Já
Hoje às 12:20
Em Família - 28 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 09:15
Diário da Manhã - 28 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 28 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:25
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
Ontem às 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
Ontem às 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
Ontem às 09:00