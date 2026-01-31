Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Ganha Já - 31 de janeiro de 2026

Hoje às 12:20
Ganha Já - 31 de janeiro de 2026 - TVI

Com Nuno Eiró

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

1ª Companhia
Hoje às 10:15
1

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo

1ª Companhia
Ontem às 15:45
2

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
3

Cantora portuguesa morre aos 31 anos. Jéssica Tavares ganhou fama nas Docemania

V+ TVI
Ontem às 21:15
4

O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

1ª Companhia
24 jan, 16:57
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Novelas
Hoje às 09:22
6
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
Ontem às 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
Ontem às 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
Ontem às 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
Ontem às 10:28

Amor à Prova - Desesperada, Sara passa a noite fora

Amor à Prova
Ontem às 21:35

Amor à Prova - Amor à Prova: Desesperada, Sara passa a noite fora - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:33

Terra Forte - Flor arrasa Maria de Fátima sem dó nem piedade

Terra Forte
Ontem às 23:00

Rayane Rocha estava na cama e de repente a casa começou a voar. Ficou tudo captado em vídeo

Jornal Nacional
Ontem às 22:54

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave

Amor à Prova
29 jan, 21:35
Diário da Manhã - 31 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Vai ou Racha - 31 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 02:20

Mariana - 31 de janeiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:00

Terra Forte: Marcus descobre que a filha se encontra com homens a troco de dinheiro

Terra Forte
Ontem às 23:55

1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

