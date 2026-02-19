Ganhou a lotaria com o dinheiro dos outros — agora enfrenta a justiça

Há 1h e 0min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Investimento solidário». Augusta dedicou os últimos 20 anos a causas sociais e lidera uma associação que apoia quem mais precisa. Foi nesse contexto que conheceu Valdemar, pai solteiro de dois menores, em risco de despejo e com graves dificuldades financeiras. Sensibilizada, Augusta organizou uma campanha solidária que reuniu 8 mil euros, entregues ao beneficiário para melhorar a sua situação. Contudo, Valdemar decidiu investir o montante no jogo e acabou por ganhar um prémio milionário. Ao tomar conhecimento da nova vida luxuosa do homem, Augusta apresentou queixa por burla qualificada, alegando que o dinheiro foi usado para fins diferentes dos acordados. Em tribunal, pede a devolução do valor angariado e uma indemnização de 16 mil euros por danos à credibilidade da ação solidária.