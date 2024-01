Gargalhadas dominam o estúdio! Cláudio Ramos «enerva-se» e os comentadores não aguentam o riso

Há 1h e 24min

No «Dois às 10», no segmento Conversas de Café, comentamos a nova polémica que envolve o nome da rainha Letizia. Depois do alegado caso com o ex-cunhado, a rainha está envolvida numa nova polémica. Vemos imagens de uma fotografia antiga da rainha. Segundo a notícia que foi publicada, Letizia teria um quarto onde se encontrava com os amantes. O nosso apresentador Cláudio Ramos discorda da opinião dos seus pares e protagoniza um momento hilariante. Cristina Ferreira reage a fotografia de Letizia: «Mas isto é alguma casa de banho de um palácio?».