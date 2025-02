Há 22 min

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) apresenta a conta do quarto a Lukenia (Rita Cruz) e vinca querer vê-la fora dali, não tolerando mais as suas artimanhas para destruir Gaspar (Nuno Lopes). Zulmira recebe nesse momento chamada de Gaspar e fica surpresa por ele lhe pedir para falarem e não expulsar Lukenia do lodge.