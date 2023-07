Gémeas «Twiin» animam a manhã com o tema musical «Amor de Água Fresca»

Há 1h e 5min

No «Dois às 10», as gémeas Luísa e Sílvia Mirpuri foram nossas convidadas em abril, onde partilharam a sua história. Hoje não podiam faltar nesta parte dedicada a gémeos, a cantar um tema com composição de Nandina Veloso e Rosa Lobato de Faria.