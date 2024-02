Há 2h e 27min

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero para a nossa rubrica «Conversas de café». Comentamos uma notícia sobre Georgina Rodríguez, que celebrou os 30 anos nas Maldivas sem Cristiano Ronaldo. No entanto, recebeu do craque de futebol um relógio avaliado em 100 mil euros. Veja as imagens.