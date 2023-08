Gerente afirma que o pesadelo dos casais acabou: «Vocês não estão a pagar nada! Só estão a dar prejuízo!»

Ontem às 22:31

Em «Festa é Festa», os três casais estão a dormir nos beliches, quando o Gerente entra por ali adentro e grita "Sentido!". Todos se levantam como se tivessem molas no rabo e dizem que aquilo é pior do que a tropa. Eles perguntam se estão atrasados para o trabalho, mas o Gerente diz que não os quer mais a trabalhar ali, pois dão mais prejuízo do que lucro. Eles não acreditam que o pesadelo acabou e festejam.