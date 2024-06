Gesto de amor termina em tragédia. Tenta reconquistar namorada e acaba por causar incêndio

Há 2h e 57min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso «Foi de vela» que marca o programa da tarde. Depois de alguns meses de relação, Ágata tomou a decisão de terminar tudo com Diana. Por sua vez, Diana, não conformada com o término do namoro, preparou uma surpresa na cabana de Ágata, decorando-a com milhares de velas acesas que formavam palavras de amor. Acontece que a cabana ficou sem vigilância e acabou por arder. Diana lamenta o incidente e está disposta a compensar a ex-namorada, mas garante que não tem condições para o fazer neste momento. Já Ágata, não consegue perdoar Diana e exige que esta se responsabilize pela construção imediata de uma cabana igual e no mesmo terreno.