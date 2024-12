Gestos que marcam: Manuel Luís Goucha ajuda criança com tumor cerebral a realizar sonho

Há 3h e 27min

Eliane Lopes, de apenas sete anos, enfrenta uma batalha dolorosa contra um cancro inoperável no cérebro. A história da menina, a mais nova dos três filhos de Patrícia Sousa, é um retrato de resiliência e amor incondicional. Em abril deste ano, Eliane começou a queixar-se de dores de cabeça intensas, vómitos frequentes e dificuldade em respirar. Preocupada, Patrícia levou a filha ao hospital, onde recebeu a pior notícia da sua vida. Exames confirmaram a existência de uma grande massa no cérebro de Eliane, um tumor inoperável que afeta o sistema nervoso central. Além disso, o tumor provocou uma hidrocefalia, que exigiu uma intervenção cirúrgica para retirar o líquido acumulado: "Dizem-nos que a minha filha tem um tumor inoperável no cérebro e que afetará para sempre a sua vida. Foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés", desabafa Patrícia.

Patrícia está agora focada em levar Eliane para uma clínica especializada em Frankfurt, na Alemanha, onde acredita que a menina poderá receber tratamentos mais avançados: "Queremos salvar a vida da minha filha. Por isso, precisamos de dinheiro para a levar à Alemanha", apela a mãe.

