Há 2h e 22min

No «Goucha», recebemos Gil Teotónio, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O nosso convidado fala-nos da importância da mãe na sua vida e recorda vestir as roupas e usar os acessórios da mesma, e diz-nos que nunca gostou de colocar as coisas em 'caixas': «é tudo roupa», diz. Depois, o ex-concorrente fala-nos também do seu pai.