Gina age contra a vontade de Nuno e quer que Gonçalo assuma a paternidade do bebé

Há 23 min

Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) relembra Gonçalo (João Bettencourt) do que combinaram, mas ele está arrependido do que prometeu e quer fazer parte da vida do filho. Gina (Paula Neves) pensa no que Mariana (Matilde Reymão) lhe disse e não acha bem mentir ao filho, nem é justo impedir o pai e o filho de estarem juntos. Nuno fica magoado e vai embora. Gonçalo conforta Gina e agradece-lhe pelo bom senso.