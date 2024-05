Há 2h e 25min

No «Dois às 10», recebemos «Gipys King» que contam com mais de 30 anos de sucessos, 60 milhões de discos vendidos e um Grammy. Sobem ao palco do Coliseu de Elvas, no dia 25 de maio, Coliseu dos Recreios, no dia 26 de maio, e Casino Estoril, dia 27 de maio.