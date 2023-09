Há 1h e 17min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) dá início ao concerto. João Maria (João Maria Trêpa) tenta acordar os idosos, pois, entretanto, já todos adormeceram. As raparigas estão animadas para cantar e nem o facto de terem a plateia a dormir as desanima. Elas estão determinadas em dar o seu melhor e esperam que com isso os idosos acordem e se divirtam. Elas começam a cantar e os idosos acordam.