Girls band está pronta para dar «show»: «Hoje vai ser uma noite memorável»

Em «Festa é Festa», as amigas já estão vestidas e maquilhadas para o espetáculo. Estão entusiasmadas, mas também muito nervosas e com medo. Fátima (Marta Andrino) tem muito medo da reação de António (Luis Simões). Vuitton (Beatriz Costa) acha que não devia ter, pois se aquilo a faz feliz, António devia ficar feliz por ela. Lenita (Sofia Grillo) confessa que também tem medos, mas não é isso que a impede de fazer as coisas que quer. Usa-o antes a seu favor. Ficam todas mais confiantes.