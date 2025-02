Gisela João em conversa intimista confessa: «Este disco salvou-me!»

Há 3h e 42min

No «Dois às 10», Gisela João, a cantora, esteve no programa para falar sobre o seu novo álbum, "Inquieta". A artista confessou que este trabalho teve um significado especial para ela, tendo sido uma espécie de "salvação" num momento difícil. Gisela descreveu como, após a pandemia, questionou a sua carreira musical e se seria feliz noutra área. No entanto, o disco trouxe-lhe de volta a paixão pelo canto e a vontade de expressar a sua liberdade através da música.

Saiba mais em TVI Player