Gisela João: «Vocês estão mesmo corajosos de começar o programa com uma música destas!»

Há 3h e 19min

No «Dois às 10», Gisela João, acompanhada pelos seus músicos, abrilhantou o programa com uma atuação ao vivo. A artista, que lançou o seu quarto álbum intitulado «Inquieta», visitou a canção de intervenção do 25 de Abril. A cantora elogiou Cláudio Ramos e Cristina Ferreira pela coragem em iniciarem o programa com uma música tão marcante. Gisela partilhou a sua experiência na escrita das suas músicas, revelando a sua preferência por papel e caneta para interiorizar as suas letras.

Saiba mais em TVI Player