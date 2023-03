Global Teacher Prize: "Procuramos professores inspiradores"

Há 2h e 29min

O prazo para apresentar recomendações e candidaturas ao Global Teacher Prize foi alargado. Uma decisão que se deve ao ritmo de adesão de professores. O prazo para as recomendações passa para 14 de março. Para as candidaturas há mais uma semana, até ao dia 21.

O prémio de 30 mil euros é dirigido a todos os docentes que exerçam a profissão, desde o pré-escolar ao 12º ano de escolaridade. Este ano há uma novidade: a menção honrosa para educadores de infância, em parceria com a Unicef Portugal.

Afonso Mendonça, do júri do Global Teacher Prize, explica os objetivos do prémio.