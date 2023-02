Glória está desesperada: «Eu sinto-me a pecar!»

Há 1h e 23min

Em «Festa é Festa», Isidro (Carlos M. cunha) mostra-se compreensivo com Glória (Catarina Avelar) e diz-lhe que a culpa daquela situação não é dela, mas sim da irmã que tem um feitio muito complicado e que sempre foi assim. Ambos concordam que Ivone (Maria Emília Correia) está sozinha porque é muito difícil de aturar e afasta todas as pessoas que se cruzam com ela. Glória agradece os conselhos de Isidro e diz-lhe que tinha jeito para padre.