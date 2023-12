Glória está incrédula com postura de Isidro: «Francamente...»

Há 2h e 34min

Em «Festa é Festa», Glória (Catarina Avelar) ajuda o Padre (Carlos M. Cunha) a arrumar as coisas dos casamentos, mas está mais interessada em fofocar sobre os mesmos. Glória está indignada com a dança das noivas, já Ivone (Maria Emília Correia ) acha que foi a única coisa que se aproveitou do dia todo. Glória acaba por admitir que gostou muito do discurso de Isidro, o que deixa Ivone e Isidro muito espantados, uma vez que Glória nunca elogia ninguém.