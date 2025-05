Há 2h e 13min

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) dá uma aula de dança do ventre e Gina (Paula Neves) tenta seguir os passos. Gonçalo (João Bettencourt) aparece e Gina comenta com ele como Aruna dança bem. Ele já sabia, pois já tinha visto e achava a coisa mais incrível do mundo, mas agora não consegue sentir nada. Gina olha-o, preocupada.