Gonçalo está decidido: «Vou ficar em Elvas e vou assumir o meu filho»

Há 2h e 48min

Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) está a dar um treino, quando Gonçalo (João Bettencourt) chega e diz que precisam de falar. Nuno não gosta da interrupção e Gonçalo diz que pode falar ali. Nuno vai atrás de Gonçalo. Gonçalo diz a Nuno que está arrependido do que prometeu e que quer ficar em Elvas e assumir a paternidade do filho. Nuno fica em choque e diz-lhe que não pode fazer isso, pois não foi isso que combinaram. Gonçalo diz que não pensou bem no assunto, porque se sentia culpado, mas não quer que o filho cresça envolto em mentiras.