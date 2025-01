Há 3h e 11min

Gonçalo Coelho, jovem de 21 anos natural de Fafe, alcançou o segundo lugar na oitava edição do famoso reality show da TVI, "Casa dos Segredos". Com 38% dos votos, Gonçalo conquistou o público e encerrou a sua participação com um total de 2.650 euros, valor arrecadado ao longo do programa.