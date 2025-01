Há 42 min

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Gonçalo Quinaz reage ao facto de terem colocado a Sandrina Pratas como porta-voz do grupo, e confessa não ter gostado.