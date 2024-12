Há 1h e 42min

No «Dois às 10», no «Secret Story» Renata perdeu a calma após Especial tenso sobre o desconforto que a concorrente sentiu com Diogo Alexandre. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam o tema.

Cinha Jardim afirmou: «Eu tive vergonha alheia da Renata».

Gonçalo Quinaz comenta: «Ela nunca pensou que isto tomasse estas proporções».