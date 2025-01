Gonçalo Quinaz tece duras críticas a Iury Mellany e fala em 'tontice': «É um exagero tremendo, é tudo muito forçado»

Há 2h e 58min

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Gonçalo Quinaz e Cláudio Ramos discordam em relação à postura de Iury Mellany na casa mais vigiada do país. O comentador admite não gostar da postura de Iury e fala em «exagero», «tontice», e tudo muito «forçado». Por sua vez, Cláudio Ramos defende a concorrente.