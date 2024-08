Há 40 min

O Sporting acaba de fazer o segundo golo. Um erro do Rio Ave deu o segundo golo à equipa leonina. João Ricardo Pateiro volta a relatar o golo com toda a emoção, na estreia do canal V+. «É brinde! Sporting, que categoria! Chapéu em pleno verão!», grita Pateiro. Veja aqui o momento épico.