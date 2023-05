Gosta de amêndoa? Margarida ensina a fazer a deliciosa Tarte de Amêndoa da avó Fernanda

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», Margarida Sousa Guedes prepara uma tarte que delicia Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Uma receita que aprendeu com a sua avó Fernanda, entre outras que hoje são a sua paixão na cozinha e parte do seu negócio.