«Gosto muito da...»: Nelson Fernandes revela interesse por ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final!

Há 1h e 21min

No «Goucha», recebemos Nelson Fernandes, ex-concorrente do Big Brother 2024, que nos começa por falar da sua infância passada no Canadá. O nosso convidado recorda o evento traumático que sofreu com apenas 2 anos: uma tentativa de rapto por parte de um pedófilo, que já tinha violado e assassinado outra criança. No final da conversa, Nelson revela «paixão» por ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final. Saiba quem é!