Goucha - 7 de abril de 2023

Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Ana Matos que vive com endometriose há 40 anos. Na segunda parte, recebemos o apresentador Hélder Reis que fala do seu novo livro, da infância, da relação com os pais e de seu começo no mundo da televisão.