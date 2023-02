Goucha - A astróloga Joana Dias faz revelações pessoais

2 fev, 16:10

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, recebemos na primeira parte Gabriel Simões que fala da tua tentativa de acabar com a própria vida, através de um enforcamento. Na segunda parte, Joana Dias fala das suas origens, família, morte do pai e conta-nos como entrou para o mundo da astrologia.