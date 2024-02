Goucha - A carreira da jornalista Cláudia Lopes

Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com Cláudio Lopes que nos fala da sua infância e adolescência passados em Lisboa, recorda o seu começo de carreira como jornalista e recebe a surpresa de vários amigos e colegas de trabalho. Recebemos também Maria do Rosário Camões que foi vítima de violência doméstica durante 14 anos.