Goucha - A carreira de Dalila Carmo e o sucesso de «A Filha»

Hoje às 15:50

A minissérie ‘A Filha’ conta com seis episódios e é uma aposta da TVI em novos formatos de ficção, numa produção recheada de grandes nomes da ficção nacional, marcada ainda pelos excelentes textos e realização. Com data de estreia marcada para dia 29 de abril, esta minissérie é uma produção Maria & Mayer, com direção de projeto de António Borges Correia e apoio do ICA.

A atriz Dalila Carmo, cara conhecida pelo grande público, interpreta Cristina, a mãe adotiva. Hoje ficará a conhecer melhor esta personagem e como Dalila se sentiu ao integrar este projeto.

Conhecemos ainda a história de dois irmãos gémeos que têm autismo.