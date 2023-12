Goucha - A emocionante e inédita Curva da Vida de Nuno Graciano

Hoje às 16:00

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, recordamos os ex-apresentador na sua mais recente entrevista na emissão do programa do dia 20 de abril de 2022. Conhecemos ainda Conceição Oliveira e José Oliveira que fazem um apelo para encontrar a irmã Fátima Araújo, desaparecida há 15 dias. Na última parte, ficamos a conhecer um pouco mais da vida de Beatriz Frazão que ganhou um Globo de Ouro aos 13 anos.