Há 3h e 25min

Maria Odete Ramos foi condenada a 16 anos de prisão pela morte do filho Diogo Cruz, de 20 anos, numa tragédia familiar ocorrida a 20 de dezembro de 2022. Odete, que tinha uma relação conturbada com Diogo, esfaqueou-o mortalmente após uma discussão, alegando que foi agredida e que agiu em legítima defesa. Recebemos a irmã e o pai do jovem que faleceu.