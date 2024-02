Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história dos irmãos gêmeos de Dora e Sandra Pereira que foram institucionalizados e adotados. Recebemos Matilde Breyner que nos fala do nascimento da segundda filha, do falecimento de Zoe, a sua primeira bebé, aos 6 meses de gestação.