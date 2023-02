Goucha - «A Ex-periência»: Ana Sofia e João foram o único casal que saiu separado do

Ontem às 16:10

Recebemos Ana Sofia Machado e João Machado, do programa «A Ex-periência», que explicam o porquê de não terem resolvido as suas diferenças e terem colocado um ponto final na sua história de amor. O casal David Sequeira e Vanessa de Sá, também do mesmo programa, fazem um balanço da sua participação e explicam como essa experiência foi determinante para o continuar da sua relação. Ouvimos o testemunho da atriz e cantora Vera Mónica, que nos fala da sua infância, o seu percurso pelo teatro de revista e uma das fases mais difíceis da sua vida pessoal. Ainda, recebemos David Martins, de 77 anos, que dedica a sua vida ao voluntariado.