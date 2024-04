Há 3h e 28min

No programa Goucha, começamos por falar com Hélder Fráguas, o juiz do programa «A sentença», que dá a conhecer a sua história de vida. Depois, ouvimos o testemunho de vida impressionante de Catarina Sampaio. A ex-concorrente do Big Brother revela, entre outras coisas, ter dormido na rua e ter sido alvo de uma tentativa de violação.