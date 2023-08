Hoje às 16:05

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, conhecemos a história de Fátima Daniel, que após superar um cancro decidiu ajudar outras doentes oncológicas. Na segunda parte, o apresentador conversa com Andreia Santos, ex-protagonista do reality show Casamento Marcado. Na terceira parte, conhecemos João Paulo Lourenço, um surfista da Carrapateira que já salvou vários banhistas.