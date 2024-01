Goucha - A primeira entrevista de Ana Arrebentinha depois da morte da mãe

Hoje às 16:00

No programa apresentado por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de vida de Sabrina Caetano que enterrou o marido 6 semanas depois do nascimento do filho. Recebemos Ana Arrebentinha que recorda o pai que faleceu há 10 anos e a mãe que perdeu há 15 dias. Conta-nos como tem sido, os últimos dois anos, como cuidadora da familiar e recorda os momentos finais da mãe.