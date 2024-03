Goucha - A primeira entrevista de Mariana Alvim após cirurgia para remover tumor na cabeça

Hoje às 15:45

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a locutora de rádio Mariana Alvim que recorda aqueles que foram os primeiros sintomas de um tumor na cabeça, a cirurgia para remover o mesmo e o difícil que foi contar à família. Fala da sua carreira, da família e conta-nos como conheceu o marido e pai dos seus três filhos. Recebemos também Débora Neves, a mais recente expulsada do «Big Brother – Desafio Final», que nos fala da sua experiência dentro da casa, analisa o jogo dos colegas e revela os seus favoritos para a final.