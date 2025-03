Goucha - A primeira entrevista de Miguel Moura após ser pai

Ontem às 17:25

No dia 3 de março, a vida de Miguel Moura mudou para sempre. O cantor alentejano tornou-se pai de Ema, a sua primeira filha, e partilha agora, em exclusivo no programa Goucha, a emoção deste novo capítulo. Numa conversa sincera com Manuel Luís Goucha, Miguel fala sobre a paternidade, o amor por Margarida, a mãe da sua filha, e os desafios e alegrias que viveu ao longo da gravidez. Além disso, revela os seus novos projetos musicais, incluindo o lançamento do single Rainha, o primeiro tema de sua autoria.