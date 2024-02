Goucha - A primeira entrevista de Miguel Vicente, após desistência do Big Brother - Desafio Final!

Hoje às 16:00

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos da sua desistência, da relação com os fãs, dos seus planos para o futuro, e ainda, esclarece algumas polémicas.Ouvimos o testemunho de vida de Pedro Fidalgo, mais conhecido como Noble, um músico de Amarante que se tornou um sucesso. O nosso convidado mostra-nos os locais mais especiais da sua cidade, onde cresceu e onde começou o seu percurso na música. O músico visita entre várias pessoas, a sua avó, com quem foi criado até aos 6 anos de idade.