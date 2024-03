Goucha - A primeira entrevista de Mónica Jardim após a morte da mãe

Hoje às 15:45

No programa apresentador por Manuel Luís Goucha, começamos a tarde com a história de Andreia Marques e David Constantino que recordam os últimos momentos com a filha que faleceu em 2018. Descrevem aquele que tem sido o processo de luto após esta perda. Recebemos também Mónica Jardim que fala das suas origens, do amor dos pais, da carreira de mais de 20 anos como apresentadora da TVI e da morte da mãe, que durante 9 meses, lutou contra um cancro raro.